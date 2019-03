Ufficialmente è uscito lo scorso 15 Marzo, ma da oggi potete ascoltare in streaming “Three”, il nuovo album di Dan Vapid And The Cheats (Eccentric Pop Records).

https://danvapidandthecheats.bandcamp.com/album/three?from=embed

Ricordiamo che il buon Dan (Screeching Weasel, Methadones, Riverdales, Mopes, Sludgeworth ecc ecc) sarà uno dei più attesi ospiti della quarta edizione del Punk Rock Raduno di Bergamo (11-14 Luglio, Edoné).