Daniela, aka HYDE ILLUSTRATION: Odditorium – il libro e quattro chiacchiere con l’autrice

Ciao, grazie per questo spazio che avete deciso di dedicare al mio progetto!Ho iniziato a interessarmi a questo argomento dopo aver letto il libro “Storia dei Freak. Mostri come noi” di Omar Lopez Mato, un dottore argentino.Mi sono imbattuta in questo titolo sfogliando alcuni volumi in una libreria mentre ero in vacanza nel 2013: ha catturato la mia attenzione prima di tutto per le immagini e poi per il modo semplice, senza pietismi né morbosità con cui le storie, le curiosità e le nozioni legate all’aspetto medico/scientifico relative alle diversità fisiche di queste persone venivano raccontate (con competenza, essendo l’autore un medico).

Mentre lo leggevo l’interesse verso queste persone, le loro vite e le loro abilità cresceva e con essa anche la mia ammirazione nei loro confronti. Ho deciso quindi di approfondire la ricerca, raccogliere più informazioni e più immagini perché volevo saperne di più per poter realizzare un ciclo di illustrazioni sul tema, ritraendo quelli che più mi avevano colpito.

Questa è la premessa necessaria per spiegare che questo libro non è nato per essere…un libro, ma lo è diventato in seguito.