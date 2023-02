Dave House, frontman dei mitici The Loved Ones, ha annunciato l’uscita del nuovo album solista intitolato “Drive It Like It’s Stolen”. Il disco uscirà il 28 aprile prossimo per Blood Harmony Records e la sua uscita è anticipata dall’estrazione dei primi due singoli, Hazard Lights e Damn Personal che potete ascoltare qui sotto.

Blood Harmony Records – Dave Hause (dave-hause.myshopify.com)