DAX “Brucia ancora dentro” Film, concerti e cortei

Sono moltissime le iniziative organizzate per il ventennale della scomparsa di Davide Dax Cesare… “Brucia ancora dentro” è il titolo del film autoprodotto dall’associazione Dax 16 marzo 2003 e dal FOA Boccaccio.

La prima proiezione pubblica di BRUCIA ANCORA DENTRO si svolgerà giovedì 16 marzo 2023 in via Brioschi, esattamente nel luogo in cui Dax è stato ucciso vent’anni fa. Con la presentazione del documentario si inaugureranno le quattro giornate di iniziative che sono state organizzate per il Ventennale della Notte Nera di Milano.

Al termine della proiezione, ci sposteremo in corteo per le strade di Ticinese verso via Gola, dove Dax abitava

Di seguito gli appuntamenti e le info sul film: