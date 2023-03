DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL 2023: fuori la line up definitiva

Dopo i già da tempo annunciati Terror, Gozzilla & Le Tre Bambine Coi Baffi, Short Fuse, Tomar Control, Cigar, T.S.O.L., Dead 77 e M.D.C., ecco la line up completa della tre giorni del Distruggi la Bassa Festival 2023.

Tra gli altri troviamo i nostrani Across, Semprefreski, Rappresaglia, Dalton e No More Lies.

Una tre giorni veramente incredibile ed imperdibile, tra concerti punk hardcore con bands provenienti da tutto il globo, distro, cibo vegan, birra a volontà e campeggio. Il tutto i prossimi 28, 29 e 30 Luglio al Grill Park di Vigarano Mainarda (Ferrara).

Il 30, ultimo giorno di fest, la giornata sarà dedicata alla memoria di Gigo, storico e compianto batterista delle leggende dell’hardcore Impact, con Nabat, gli stessi Impact, Eus’Arse, Warfare e tanti altri.

Per tutte le info:

DLB Festival | Vigarano Mainarda | Facebook

DLB FESTIVAL 2023 – 28 / 29 / 30 July 2023 . | Facebook

Sempre disponibili gli Early Bird Tickets al link che segue:

DLB FEST 2023 – EARLY BIRD TICKET / WEEKEND PASS incl.CAMPING X 3 DAYS. at FERRARA, Ferrara on 28 Jul 2023 (musicglue.com)