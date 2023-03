Altro nome per il Lobotomy Fest 2023: eccovi i Ratbones.

La punk rock band genovese va ad aggiungersi ai già annunciati Chronics, Latte* e Senzabenza.

Ecco il comunicato:

I Ratbones si formano a Genova esattamente 20 anni fa, come tribute band dei Ramones, ma dopo poco tempo cominciano a scrivere materiale proprio. Il loro ramonescore li ha portati a una prolifica attività live, fatta di tour in tutta Europa ed oltreoceano e li ha fatti salire sul palco con mostri sacri del genere, dai Queers a CJ Ramone agli Head, solo per citarne alcuni. Nell’estate 2022 è uscito il loro ultimo album “Teenage Confusion And Adult Delusion” coprodotto dall’italiana I Buy Records e dall’americana Mom’s Basement Records.