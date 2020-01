No More Lies, MUD, Guerra, Infamia e My Own Voice al Distruggi la Bassa Festival 2020.

Le hc band ai aggiungono a un grande cast che vede già confermati i D.R.I, Klasse Kriminale, Gli Ultimi, Insanity Alert e tanti tanti altri.

Il festival punk hc D.I.Y si svolgerà il 24, 25 e 26 Luglio prossimi al Piper Club di Ferrara.

Qui tutte le info:

https://www.facebook.com/events/

https://www.facebook.com/distruggilabassafestival/