Save the date: IL CUORE DELLA STRADA SIAMO NOI (sabato 14 Marzo, C.S.O.A. Zapata)

Riceviamo direttamente dal festeggiato questo bellissimo evento,che oltre a portare band allucinanti sul palco del mitico Zapata sarà anche l’occasione per offrire da bere ad uno dei ragazzi che più di tutti hanno dato qualcosa alla scena ligure! Esserci è quasi un obbligo, e vedrò di presenziare in qualche modo.

SABATO 14 MARZO 2020: Il cuore della strada siamo noi!

Robertino Zena birthday bash

CSOA ZAPATA (Via Sampierdarena 36) GENOVA

per info: robertozena@yahoo.it / 3391251679

Apertura porte h19

Dalle 19:30 djset

Dalle 20:30 REALI! inizio live

H19 CENA (su prenotazione) a cura dei fratelli la Brace

Possibilità di mangiare al bar dello Zapata, per tutta la serata, piatto di pasta o panino (prossimamente maggiori dettagli).

KLASSE KRIMINALE 1985-2020 35 anni di passione tra i ragazzi

DALTON bootboys Roma aspettando il terzo disco!

NO MORE LIES Roma HC

UGUAGLIANZA Varazze beach punk

STIGLITZ turbo oi! Genova

DJSET prima e dopo i concerti a cura di Sandokan e Skappe (sharp Milano)

Sabato 14 marzo notte all’ insegna delle sonorità punk oi! Hc, al centro sociale Zapata di Genova Sampierdarena.

Serata che sarà l’occasione per festeggiare i 35anni di attività di una delle band più longeve della scena underground italiana, i Klasse Kriminale da Savona.

Band che è stata un vero faro per la scena skinhead italiana anche nei momenti più difficili per questa sottocultura accusata e mai ascoltata.

Centinaia di concerti in Italia, Europa, un tour in America di spalla ai Dropkick Murphys, Canada, Giappone. Un disco electric caravans prodotto da Jimmy Pursey voce degli SHAM69.

I testi dei Klasse danno la voce ai ragazzi di strada e a i loro problemi, pensieri, speranze (disoccupazione, noia, droga, lavoro, politica, amore.

Alla serata saranno prensenti due band da Roma i No More Lies con ex membri dei Payback il loro sound richiama il vecchio hardcore degli inizi di Agnostic Front, Warzone; i testi in Italiano parlano di tematiche di strada e si rifanno alle vecchie band italiane come Nabat e Bloody Riot.

Altra band capitolina i Dalton formatesi nel 2013 e composta da vecchie facce note della scena underground capitolina. La band ha l’attivo due album: come stai (2015) dei malati (2017) e un 7” ci siamo persi (2019); mescolano punk, pub rock, rock’n’roll, Beat, cantautoriato anni 70 , Sham 69 , Slade , Battisti e Ivan Graziani , testi personali e spaccati di vita, riferimenti alla musica d’autore del passato, e appaiono anche chiare le ombre di Rino Gaetano ed i Corvi, mentre quel mignolo che scorre sugli accordi maggiori ti rimanda un attimo da Chuck Berry, solo di passaggio destinazione Londra, i pub dell’east end, il pub rock, il Glam, il primissimo oi!.

Stanno ultimando le registrazioni del loro attesissimo terzo album.

Da Varazze una band che ormai è di casa allo Zapata gli Uguaglianza con il loro street punk dai testi in italiano, sono prossimi ai 20anni di attività con 3album all’attivo.

Ad aprire la serata i giovani Stiglitz turbo oi! Da Genova formatesi nel 2019.

A Partire dalle 19:30 selezioni musicali a cura di Skappe da Milano a seguire alle 20:30 inizio dei live con gli Stiglitz.

Dopo i concerti djset fino all’alba a cura di Sandokan.

Cena h19 a cura dei fratelli Labrace su prenotazione (robertozena@yahoo.it)

Possibilità comunque di mangiare anche solo un panino o un piatto di pasta al bar dello Zapata (a breve maggiori dettagli), dalle 19 fino a fine concerti.

Bar a prezzi popolari e calcetto!

Per chi arriva in Treno

Da stazione Genova Piazza Principe

Uscite dalla stazione e girate a destra costeggiando la stazione, dalle strisce pedonali attraversate e proseguite sempre verso dx, sulla sinistra vi troverete delle scalinate fatele e andate alla fermata dalla parte opposta della piazza, qualsiasi autobus tranne il 32 va bene. Chiedete all’autista di farvi scendere da piazza montano/piazza vittorio veneto, prendete via Canzio il csoa zapata lo vedete sulla sinistra finita la via.

Da stazione Genova Brignole quasi tutti i bus direzione ponente vanno bene. Chiedete all’autista di farvi scendere da piazza montano/piazza vittorio veneto, prendete via Canzio il csoa zapata lo vedete sulla sinistra finita la via.

Da stazione Genova Sampierdarena usciti dalla stazione passando dalla biglietteria, fate la discesa alla vostra dx, passate sotto il ponte, prendete via Canzio che rimane esattamente dall’altro lato della piazza il csoa zapata lo vedete sulla sinistra finita la via.

Per chi viene in macchina

Uscire a genova ovest, arrivati in fondo alla strada dal semaforo girare a destra (Via Cantore), arrivati in piazza Montano al semaforo andate dritti e girate sotto il ponte subito a sinistra, proseguite dritti fate la rotonda e tornate indietro lo zapata rimane sulla vostra destra dopo circa 700m dalla Rotonda.