DISTRUGGI LA BASSA 2019 – Video Report

Dal 5 al 7 Luglio siamo stati in trasferta in zona Ferrara, dove da ormai 5 anni si tiene uno degli appuntamenti punk hardcore estivi per eccellenza: il Distruggi La Bassa Festival.

Una vera e propria mini vacanza con tanto di lago, campeggio, distro e giusto giusto 31 band alternate su 2 palchi in 3 giorni di festival (scusa se è poco).

Un festival a mio avviso devastante, divertente, surreale che mi ha fatto sentire a casa in un clima punx-oi-hardcore united.

Le parole non sono il mio forte quindi ripropongo un video report del festival (giorno 1 e 2), sempre ovviamente registrato con della tecnologia umile, per raccontare com’è andata.

Grazie a Monta, ai kids di Radio Punk e a chi mi ha fatto compagnia.

Un pensiero va indubbiamente ad Ibrahim e alla sua famiglia: non ci sono parole di fronte a questo.