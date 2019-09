Vi presentiamo la TRUE BELIEVERS DIY BOOKING

Oddio non è che sono proprio nati ieri, il Monta (Distruggi la Bassa, you know?) sono 1000 anni che tiene altissimo il nome del Punk nel ferrarese, ma ora tutto il bello ed il buono che ha fatto e che farà ha un nome ed un logo accattivante!

Nel roster la True Believers DIY Booking (DIY, non dimenticatevelo) conta già grandi nomi come Svetlanas, Mathadrine, Confine e MilkSnake, percui se volete organizzare qualcosa con questi gruppi non dovete fare altro che contattarli via mail diybooking83@gamil.com o al telefono 3332302998.

Seguite la loro pagina in costante aggiornamento e, come dico sempre e mai mi stancherò di farlo, SUPPORTATE QUESTE REALTÀ, averne cazzo!

True Believers DIY Booking