Una serata per ricordare Junior Codeluppi e Lupus (27/12/22, Parma)

Il 27 dicembre andate al Mu di Parma a smaltire il panettone ed a spendere la tredicesima, Apocalypse Extreme Agency e Mu hanno organizzato una serata per ricordare a suon di “You Are The Victim” gli indimenticati Junior Codeluppi e Lupus, stay tuned che le news non sono mica finite qui!

Apocalypse Extreme Agency, in collaborazione con Mu Live presentano HAPPY BIRTHDAY JUNIOR. L’evento che, quest’anno, giunge alla sua ventesima edizione per celebrare il compleanno del grande GIUSEPPE “JUNIOR”CODELUPPI e il decennale dalla scomparsa di LUCA “LUPUS CARPI”, si terrà Martedi 27 Dicembre presso il circolo Mu di Parma. La prima band annunciata, ed Headliner della serata, saranno i RAW POWER, che con oltre 40 anni di storia dedicheranno appositamente per l’occasione una setlist speciale dedicata al loro primo leggendario album “You Are The Victim”, per un vero e proprio show esclusivo ed irripetibile al fulmicotone, dal 1981 marchio di fabbrica della band. Prossimamente verranno annunciate tutte le altre bands che prenderanno parte alla kermesse e tutti i dettagli relativi ad orari e biglietti.