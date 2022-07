DISTRUGGI LA BASSA FEST 2022 si parte!

Al via l’edizione 2022 del Distruggi la Bassa Fest, festival punk hardcore in partenza oggi 29 e di seguito 30 e 31 luglio all’Agriturismo i Due Laghi in località Gambulaga (Ferrara).

La paradisiaca location ferrarese è pronta ad accogliere i punx di tutta Italia e non solo all’interno del camping.

Per chi si fosse perso la possibilità di usufruire del “3 Days Pass Tickets” non ci sono problemi: i biglietti sono disponibili in cassa. Per la camping area potete prenotarvi invece tramite mail o tramite Whatsapp

(+393332302998 ): [email protected].

Saranno 45 le band presenti ( con l’aggiunta dei CORPO ESTRANEO annunciati pochi giorni fa ) che si alterneranno sui 2 palchi presenti, tra cui gli attesissimi YOUTH OF TODAY (formazione

originale!), The Bridge City Sinners (per la prima volta in Europa), Chaser, Plakkaggio, Klasse Kriminale, Krav Boca, Crippled Fox, Mele Marce, Insanity Alert, Gli Ultimi, Contrasto e tantissimi altri.

Saranno presenti naturalmente un’ampia area distro, vari punti ristoro e bar, cibo vegan, craft beer e tanto altro da scoprire e vivere.

Ecco il programma:

DAY 1, venerdì 29 luglio

Day 2, sabato 30 luglio

Day 3, domenica 31 luglio

(1) DLB Festival | Facebook

(1) DLB FESTIVAL 2022 – 29 / 30 / 31 July 2022. | Facebook

Media partners : PUNKADEKA, RADIO PUNK , REFUSE RESIST.

INFO festival :

Mail : [email protected]

Cell : +393332302998