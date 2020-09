Drive Me Dead nuovo video e nuovo EP

I “Dark rockers” Drive Me Dead annunciano l’uscita del loro nuovo EP omonimo per la label Lost Dog e registrato al Duna Studio di Russi, Ravenna. Il disco sarà disponibile dal primo di ottobre su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica.

Per chi non avesse la minima voglia di aspettare l’etichetta permetterà di averlo in preorder a partire dal diciassette di settembre sui loro canali.

Ma la band non si ferma qui, a supporto dell’album l’11/9 verrà rilasciato il video del secondo singolo “Skin Mask” che segue quello di “I’m Evil” già pubblicato in luglio.

www.facebook.com/drivemedead

www.facebook.com/LostdogRec