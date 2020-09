PDD: “UmarHell” Ep

I Pdd sono una punk rock band milanese attiva dal 2017 e “UmarHell” è il titolo del loro nuovo Ep autoprodotto uscito il 19 giugno scorso.

L’Ep si forma di 6 pezzi di quel punk rock/hc melodico di stampo Fat Wreck Chords che non potrà non piacere ai cultori dell’etichetta di Fat Mike.

Molto divertenti i testi, a sfondo ironico e sarcastico (basti pensare alla traccia intitolata Kalashnicovid 19, traccia di Noefxiana memoria), che si incastrano in un sound serrato e velocissimo (le batterie di Fasciolicesimo e 50 sfumature di schiaffi sono vere e proprie schegge) che ricorda da vicino in particolare una band passata dalla scuderia Fat Mike, ovvero i Frenzal Rhomb. Tipiche della band australiana anche le chitarre che sembrano non seguire lo scorrere della canzone, ma che in realtà le danno un tocco di originalità: Fabrizio ne è l’esempio più chiaro.

Non ero a conoscenza dei PDD e, pur non essendo il primo fan di questa tipologia di punk rock, penso che, per essere un lavoro interamente d.i.y., vi troverete davanti a un più che valido prodotto.

Tracklist:

Fasciolicesimo

Onanismo

Kalashnicovid 19

Tanza Pampolino

Fabrizio

50 sfumature di schiaffi