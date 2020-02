I Dropkick Murphys hanno rilasciato il video di Smash Shit Up, pezzo contenuto nel self titled ep uscito in 12″ per Born & Bred Records.

Qui sotto il video.

Vi ricordiamo che la leggendaria irish punk band di Boston sarà in Italia il prossimo 17 febbraio, precisamente all’Alcatraz di Milano, in compagnia di Frank Turner & The Sleeping Souls e Jesse Ahem.