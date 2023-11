For Different Ways tornano con il singolo e video “Adversus” e annunciano un nuovo EP

La band hardcore For Different Ways pubblica il nuovo singolo “Adversus”, anticipazione del nuovo EP in uscita a metà novembre, intitolato “Scars”. Il singolo è accompagnato da un video live in studio del brano scelto come apripista per questa nuova uscita.

La formazione sarda, nata nel 2015 dall’unione di componenti di varie formazioni della scena underground isolana e con all’attivo due EP e diverse apparizioni live (inclusa un’apertura alla band newyorkese Cro-Mags) sfodera così un assaggio di ciò che comporrà il nuovo EP a livello sonoro: ritmiche martellanti, breakdown, riff taglienti e voci rabbiose; un crossover tra le varie sfumature che possono convergere nel calderone hardcore, tra influenze punk e sonorità metal a 360 gradi: semplicemente hardcore, nei suoni ma soprattutto nell’attitudine.

Dal punto di vista delle liriche, il brano costituisce un’analisi della società e un invito a coltivare un pensiero critico nei confronti delle dinamiche che regolano l’ingiustizia sociale.

For Different Ways commentano:

“Il pezzo invita a non conformarsi a dei modelli sociali e comportamentali imposti dal “sistema”, che opera in maniera subdola.

Vuole essere un input per portarci ad opporci, diventando noi il vero “avverso”, l’opposizione al sistema, praticata semplicemente con il pensiero divergente…

La cultura, la contro-informazione, la consapevolezza, le scelte politiche e sociali,sono gli strumenti che abbiamo per essere la pioggia sporca sui colletti bianchi (che idealmente rappresentano il potere decisionale finanziario e politico).

Solo coltivando la conoscenza e la sua pratica quotidiana, possiamo essere noi a ribaltare la sorte…diventando “Adversus”.”

L’EP Scars, in arrivo a Novembre, sarà autoprodotto dalla band e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Crediti immagine banner articolo: Lello Cocco