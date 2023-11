ROOFTAPE: le anticipazioni del nuovo EP in arrivo il 10 novembre

Hentai Out Of Space

“They think we came from outer space Someone’s bombing at their own debate”

ARCANO: la Papessa tentacolata

Nasce dall’episodio in cui un consiglio del senato italiano su zoom è stato hackerato con video Hentai di FF7.

E’ una critica socio/politica dell’inadeguatezza di chi ha il potere, che non riesce ad aggiornarsi e a capire lo stato delle cose nel presente ma che si muove con idealismi del passato oramai stantii e fuori luogo.

Parla di una classe dirigente lontana non solo dalla tecnica ma anche dall’idea e dal contesto . Questo implica un distacco tra chi insegna, governa, dirige e chi sta crescendo e vorrebbe plasmare un nuovo mondo più attento ai nuovi problemi e lontano dai modi che lo hanno corrotto e rovinato.