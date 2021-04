Fred Lee firma con Lövely – esce il primo singolo e il video dal prossimo album di debutto

BIO DELL’ARTISTA:

Dall’hardcore punk feroce e distopico al folk rock dolceamaro, Fred Lee & The Restless è il risultato del viaggio musicale di Fredrik Lindkvist (Totalt Jävla Mörker).

Il suo approccio al songwriting è radicato nello spettro più oscuro della cultura underground, ma espresso con un’atmosfera colorata e calorosa.

Il risultato è un approccio unico al folk rock, definito da testi accattivanti e melodie distinte.

Fredrik Lindkvist è conosciuto soprattutto come cantante e frontman della band punk/hardcore svedese Totalt Jävla Mörker.

Tra il 1997 e il 2017, la band ha pubblicato 4 full length e 4 EP ed è diventata nota per il suo suono scuro, amaro e distopico e per i suoi testi spesso politici. Parallelamente agli anni di attività nei Totalt Jävla Mörker, Fredrik ha suonato la batteria nel gruppo punk Knugen Faller e la chitarra nella costellazione indie-rock Royal Downfall.

Fredrik è l’attuale cantante della band hardcore RIWEN insieme a Johannes Persson (Cult of Luna), Christoffer Röstlund Jonsson (DS-13), Christian Augustin (Totalt Jävla Mörker) e Marita Mätlik.

È anche attivo nella band punk rock classico Sista Brytet.



“Amo il punk e amo come mi ha formato come individuo. Lo spirito do-it-yourself è sempre stato presente, qualsiasi tipo di progetto musicale di cui ho fatto parte”.



Parallelamente agli anni in cui ha urlato e suonato in gruppi punk, Fredrik si è interessato maggiormente alle tradizioni cantautorali e di story-telling.

Con il cuore rivolto a Billy Bragg, Frank Turner, Brian Fallon, Bruce Springsteen e la prima musica soul, alcune nuove canzoni hanno iniziato a prendere forma. Durante l’estate del 2019, durante un lungo viaggio in treno da qualche parte in Svezia, Fredrik decise di prendere quei brani e farne uscire qualcosa. Si inventò un nome per la band, decise chi avrebbe dovuto far parte della sua band di supporto e stabilì una semplice filosofia: musica onesta direttamente dal cuore, che suona “live” anche quando viene catturata su disco.

Una volta arrivato a destinazione, nacquero Fred Lee & The Restless. Nell’autunno dello stesso anno, Fredrik e la sua band di supporto registrarono quello che sarebbe diventato il suo album di debutto da solista, “Sleepwalking In Daylight”. Con l’aiuto del fonico Henrik Wiklund e del tecnico di masterizzazione Magnus Lindberg, hanno registrato 10 tracce di folk rock onesto, commovente e dolceamaro.



“Spero che le persone che ascolteranno questo disco si renderanno conto che sono più che semplice hardcore. Forse riusciranno anche cogliere una visione della mia vita”.