FUKOKA primo album in arrivo!

Di seguito il video di “Istanti” tratto da Spaccati di Vita Quotidiana” l’album in uscita per i FUKOKA .

Nati nel 2015 grazie all’incontro tra Nakai Piana (ex Triozepam), Damiano Ghibaudo e Daniele Massa (entrambi ex Balaclava Helmet). Da subito è chiaro il punto d‘incontro dei tre riguardo il genere: hardcore. Poco dopo si unisce il cantante Paolo Enrici (ex 3xplosiveSoundSystem) noto anche come Dj Boogia Boogia. Iniziano a suonare dal vivo nel 2017 per una serie di concerti che li vede condividere il palco con band di spessore quali: Punkreas, If i die today, My Own voice e molti altri. Intorno alla metà del 2018 la band è costretta a un cambio di formazione, entrano nei Fukuoka Mattia Cina alla batteria e Luca Summino al basso.