NH3 (8/9 marzo 2019 – Amburgo e Berlino/DE)

Venerdì, 8 marzo 2019 lavoro fino alle 12.30 e poi vado direttamente in direzione Aeroporto Bergamo. Arrivo giusto in tempo ma comunque con calma e puntualmente alle 16.55 parte il volo per Amburgo. Dall’aeroporto direttamente in tram in direzione Hafenklang, dove stasera gli Ska-Punkers NH3 di Pesaro apriranno il tour di presentazione del nuovissimo disco “Superhero”.

Giusto il tempo per entrare e becco subito parte della loro splendida crew al merch. Era davvero troppo tempo e sono successe troppe cose da quando li avevo visti l’ultima volta e sono carichissimo per andare a parecchi loro concerti di questo nuovo tour.

Aprono lo show i 100 Kilo Herz, band stile Ska-Punk di Lipsia. Live di circa 40 minuti piacevole con pezzi orecchiabili e suonati abbastanza bene dal vivo.

Poi però tocca finalmente agli NH3. Fanno veramente un concertone pazzesco di circa un’ora e mezza. Pezzi nuovi e i loro classici. Si confermano una band di altissimo livello nonche una delle migliori live-band in circolazione. Hanno sempre una carica pazzesca e tanto, tanto carisma ed energia da vendere sul palco. Due parole anche sul nuovo album “Superhero”: una vera bomba secondo me! Complimenti!

Vi riporto la setlist di questo grandissimo concerto:

1) Life

2) Ventre

3) Nella bocca del lupo

4) L’odio

5) Reason

6) Anestesia

7) Liquido

8) Against Racism

9) Bella Ciao

10) Il Resto Non Conta

11) Medley Rise Up

12) Risorgere

13) Rude Love

14) Costretti

15) Fantasma

16) Utopia

17) No Borders

18) Qualcosa Di Meglio

19) Old School Attitude

20) Una Scelta Diversa

21) Sopravvive

22) Best

Nota extra: pensate quanto fa piacere ad una band di italiani dopo 16 ore di furgone sentire cantare a squarciagola “Bella Ciao” una sala intera in Germania e sentire per almeno due minuti di continuo il coro “Siamo tutti Antifascisti!” Soddisfazioni strameritate e brividi anche per me che di concerto ne vedo non pochi. Insomma, il nuovo tour non poteva iniziare meglio!

Dopo sto ancora un pò ci ragazzi e anche da lì si capisce la passione che ci mette questa band e la continua voglia di migliorare e crescere. Tra di loro parlano subito delle cose da migliorare. E ripeto, questo dopo aver praticamente ribaltato un posto storico della scena ad Amburgo e ad una prima data di presentazione di un disco nuovo di zecca. Chapeau.

Poi vado all’hotel a dormire. Sabato, 9 marzo 2019 mi sveglio con calma alle 9 e vado subito verso il Millerntor-Stadion del FC St. Pauli. Visitare quella struttura era un sogno da troppo tempo. Visita guidata di quasi esattamente due ore e ne vale davvero la pena. È una delle cose da fare almeno una volta nella vita per me. Prima o poi ci andrò anche ad una partita lì!

Poi mi sposto in Blablacar da Amburgo a Berlino in circa 4 orette con una breve sosta, Non mi stancherò mai di dire che gli NH3 per me ancor prima di essere una grandissima band sono persone con dei valori umani incredibile. Tant’è che dall’hotel al locale a Berlino mi portano direttamente loro in furgone. Grandiosi!

Cena in backstage, apre lo stesso gruppo spalla del giorno prima e poi tocca di nuovo agli NH3. Al Clash di Berlino fanno praticamente quello che chiamerei concerto perfetto! Suonano ancora meglio del giorno prima e li vedo già affiatati e sicuri anche sui pezzi nuovi. Regalano al bel pubblico di Berlino uno show davvero di altissimo livello. Semplicemente una grandissima band, fine.

Alla fine di questa due giorni splendida al nord ringrazio tutta questa meravigliosa crew con la quale si sta davvero come a casa in ogni dove. Vado in ostello a dormire almeno un’oretta e mezza prima di avviarmi verso l’aeroporto. Alle 6.40 parte il volo di ritorno, arrivo a Bergamo alle 8 di mattina e poi torno a casa con tutta calma facendo anche una pausa.

Weekend stupendo con una certezza: gli NH3 sono tornati alla grande. E !Questo è soltanto l’inizio”.