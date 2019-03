Altre aggiunte per il PUNK ROCK RADUNO 4

Tempo di bands italiane per il Punk Rock Raduno: aggiunti The Livermores e Red Car Burns.

Il power trio marchigiano e la punk band della scuderia NoReason Records vanno ad aggiungersi a una fittissima line up che vede confermati Pansy Division, The Copyrights, Kepi Ghoulie, Dan Vapid & The Cheats, McRackins, The Creeps, The Yum Yums, Airbag, DeeCracks, The Ponches, Senzabenza, Murderburgers, I Like Allie, Kurt Baker Combo, Flamingo Nosebleed, The Ferrets, Nimrods, Sweatpants Party e 7Years.

All’indirizzo sottostante è già possibile pre-ordinare la maglia a tiratura limitata del bellissimo festival che si terrà dall’11 al 14 Luglio prossimi all’Edoné di Bergamo:

https://punkrockraduno.bigcartel.com/

Per tutte le info:

https://www.punkrockraduno.com/

https://www.facebook.com/punkrockraduno/

https://www.facebook.com/events/1965838786864356/