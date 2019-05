Fuori il nuovo album dei Pessimi Elementi!

La band punk-rock valtellinese all’attivo dal 2007 ha buttato fuori il suo

quinto lavoro in studio targato B.E.V.I. Recordz: “Controllo Remoto”.

Tredici potenti tracce da ascoltare in streaming su tutte le piattaforme digitali; a

breve verrà annunciata la data ufficiale di release in cui sarà possibile acquistare

anche le copie fisiche.

Guarda di seguito il video del primo singolo “2007”

I Pessimi Elementi sono un gruppo punk-rock valtellinese nato a Teglio (SO) nell’estate

del 2007. Le radici musicali della band affondano nel terreno del punk ’77 di Ramones e

Sex Pistols, passando per l’HC melodico e lo Ska anni ’90 di Rancid e NOFX, fino ad

arrivare al punk italiano di Derozer, Punkreas e Porno Riviste, soprattutto per quanto

riguarda la parte testuale delle loro canzoni. Negli anni la band ha maturato una propria

impronta stilistica miscelando chitarre blues a giri di basso ska su tappeti di batteria

tipicamente punk e facendosi riconoscere e apprezzare soprattutto per i testi a volte

scanzonati, a volte romantici, altre volte carichi di critica sociale, senza mai perdere

una buona dose di ironia di fondo.

Negli anni la band ha collezionato più di 200 live in tutto il nord Italia, Svizzera e

Spagna, collaborando con alcuni dei principali artisti italiani del genere come Zen

Circus, Gerson, L’Invasione degli Omini Verdi, Gli Impossibili, Latte+ e membri di Derozer

e Porno Riviste…

A maggio 2019 è prevista l’uscita del 5° lavoro in studio del gruppo.

La band dopo vari cambi di line-up è oggi composta da:

Aaron (voce/chitarra)

Bobby (voce/chitarra)

Pio (basso)

Squalo (batteria)

Pagina facebook: https://www.facebook.com/pessimielementipunk

Discografia completa: https://pessimielementi.bandcamp.com/