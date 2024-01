GREEN DAY: il tour di “Saviors” porterà sul palco “Dookie” e “American Idiot” nella loro interezza (ma non in Italia…)

Attraverso una recente intervista, Mike Dirnt, bassista dei Green Day, ha annunciato che il tour di “Saviors” (che toccherà il nostro paese il prossimo 16 giugno agli I-Days) vedrà l’esecuzione live di “Dookie” e “American Idiot” nella loro interezza, per celebrarne, rispettivamente, il 30esimo e il 20esimo compleanno.

Queste le parole di Mike a Rolling Stone:

“What a fuckin’ moment it’s going to be. We’ve never done anything like this before. And there’s a really good chance we’ll never do it again” (qui l’intervista completa: Green Day to Play ‘Dookie’ and ‘American Idiot’ on Summer Stadium Tour (rollingstone.com)).

Successivamente è uscita una precisazione secondo cui i due album saranno suonati per intero solo e soltanto nelle date non all’interno dei festival:

A brevissimo una nostra recensione di “Saviors”, restate sintonizzati.