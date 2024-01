Luchaskalientes, guarda il video di “I Cinquantenni ai Tempi dei Social Network Sites”

I marchigiani Luchaskalientes pubblicano il video del brano “I Cinquantenni ai Tempi dei Social Network Sites”, pezzo irriverente che prende di mira con spiccata ironia le derive più grottesche dell’epoca digitale in cui ci troviamo, nella quale ci barcameniamo tra un utilizzo sensato dei social network e la costante incapacità comunicativa (online e offline!) di sempre più persone che, nonostante internet non sia la novità dell’ultima ora, non hanno ancora imparato ad utilizzare questi strumenti con un po’ di criterio.

Se lo stereotipo del “cinquantenne su internet” (attenzione, senza offesa per nessuno eh!) è bersaglio della caustica ma allo stesso tempo leggera critica sociale dei Luchaskalientes, il brano invita tutti ad una riflessione in merito all’utilizzo che viene fatto dei social network, spesso veicolo di messaggi d’odio e prevaricazione, frutto dell’ignoranza di chi assorbe e rimbalza contenuti strumentali alla diffusione di dottrine politiche e sociali basate sulla discriminazione e sulla paura dell’altro.

La band commenta dicendo:

“Pensiamo che “I cinquantenni ai tempi dei social network sites” sia un brano che fotografa la percezione che abbiamo noi Luchaskalientes del mondo nell’era digitale. L’aspetto più contraddittorio della libertà di esprimere sé stessi attraverso gli strumenti di cui ci troviamo a disporre e che non tutti riescono a comprendere fino in fondo e ad usare in modo corretto. Odio, ignoranza e prevaricazione, le espressioni dell’Homo Digitalis che vogliamo una a una dissacrare. Per combattere la noia della provincia marchigiana ci siamo divertiti a interpretare alcuni dei personaggi descritti nel brano con l’aiuto del regista Diego Capomagi.”

Il brano è uno tra i più apprezzati tra quelli contenuti nell’album “Eterodossia”, uscito per Out Of Control Produzioni, tanto che la band ha deciso di omaggiarlo con questo video inedito a firma di Diego Capomagi.

I Luchaskalientes si apprestano a tornare sul palco e scaldano i motori per portare i brani di “Eterodossia” (incluso il qui presente singolo) ovunque siano invitati a salire sul palco nei prossimi mesi, garantendo uno spettacolo dinamico e divertente, sia per i teenager plagiati da Tik Tok che per i Cinquantenni che avrebbero bisogno di una pausa dai loro impegni su Facebook!

