GREGOR BARNETT: secondo estratto dall’esordio solista

Il prossimo 18 marzo uscirà “Don’t Go Throwing Roses in My Grave“, esordio solista di Gregor Barnett dei Menzingers. L’album uscirà in formato digitale il prossimo 18 febbraio, mentre per la copia fisica dobbiamo aspettare metà marzo (Epitaph Records).

Qui sotto potete vedere il video di The First Dead Body I Ever Saw, secondo singolo estratto.