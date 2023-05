Guarda il primo video di Sal Rinella e le Pallottole

Disponibile da oggi il video di Milano, primo singolo di Sal Rinella e le Pallottole uscito per Ammonia Records.

Come anticipato per l’uscita del singolo Milano è un pezzo di stampo tipicamente punk rock, in cui Sal Rinella dichiara tutto il proprio amore per la “sua” città, ma con una evidente chiave ironica: l’amore tra l’artista e il capoluogo lombardo è anche una sorta di relazione tossica, fatta di contraddizioni, molteplici facce, e poche certezze. Un’ironia che del resto parte già dal nome del progetto, un moniker inventato anni fa al milanese Frizzi e Lazzi per fare il verso ai Bastards di Lars Frederiksen (chitarrista dei Rancid).