Happy Birthday Persiana! ..Tutti a Torino!

I Persiana Jones tornano sul palco dell’HIROSHIMA MON AMOUR di Torino per festeggiare i loro 35 anni di attività.

Il 13 Ottobre sarà quindi una grande festa dove la band presenterà per bene l’ulltimo lavoro “Una vita fantastica” uscito sempre per UAZ records.

L’album è composto da 12 brani originali più una cover, ed esce a distanza di quattro anni dal precedente EP “Ancora!” uscito nel 2019, a nove anni da “CM Yellow”, EP del 2014, ed addirittura a 16 anni dall’ultimo album in studio, “Just for fun” del 2007.

Il 10° album della band arriva dopo un periodo lungo e pesante iniziato con il lockdown del 2020, e proseguito con i successivi momenti di emergenza, resi ancora più difficili dalla scoperta della malattia di Beppe, bassista del gruppo, e da tutto quello che ne è conseguito. Ma la ripresa, di Beppe e dei Persiana, seguita attraverso i video pubblicati sui social, i post e le storie, hanno confermato lo stato di salute della band.

Il disco è “Persiana Jones” in tutte le tracce, con i suoni, i ritmi e i testi che hanno caratterizzato il gruppo dal 1988, e che non avrebbe potuto festeggiare meglio il proprio 35° anno di attività.

I Persiana Jones saranno accompagnati da una band d’eccezione: Gli RFC da caserta!

Prevendite qui: https://www.mailticket.it/manifestazione/1837/persiana-jones