SOGNI PERSI: 10 anni dopo, il grande ritorno degli UGUAGLIANZA!

Uscirà il 18 Novembre e conterrà 4 nuovissime tracce, l’attesissimo nuovo lavoro degli Uguaglianza, frutto del fresco matrimonio che la compagine ligure ha recentemente firmato con Motorcity Produzioni.

Quattro brani inediti che andranno a comporre questo nuovo LP, con il quale la combo di Savona torna a raccontarsi a distanza di 10 anni dall’ultima sua pubblicazione.

È il vento che torna a soffiare forte sul porto di Varazze mentre la nave parte…con Pablo e soci pronti a guidarla verso il cuore delle città più lontane.

Quattro tracce di puro street-punk scritto dai ragazzi per i ragazzi, con il quale gli Uguaglianza dimostrano un’ottima maturazione ed un incredibile stato di forma.

Registrato, mixato e masterizzato da Giovanni Bottoglia nel marzo 2023 presso IndieBox Music Hall. Il disco trova in Giallo dei Dalton un ospite d’eccezione.



Venerdì 13 ottobre è prevista l’uscita del primo singolo, con annesso video firmato Giuseppe Garau, mentre Venerdì 27 ottobre è prevista l’uscita di tutto il titolo in digitale con l’apertura dei preorder.

Gli Uguaglianza riabbracceranno vecchi e nuovi fan nel release party in programma Sabato 18 Novembre, allo Chapeau Club di Savona affiancati dalle leggende dello street-rap DSA COMMANDO e dai cuneesi del Complesso.

PRESS INFO:

• 110 COPIE SPLIT Arancione e Bianco

• 220 copie nere

LINK PER IL PREORDER (attivo dal 27 ottobre): https://www.motorcityproduzioni.com/product/uguaglianza-sogni-persi-lp/

TRACKLIST:

– Sogni persi

– Storie di ieri

– Chiodi nella testa

– Un calcio a una lattina (feat. Giallo – Dalton)

BIOGRAFIA:

Gli Uguaglianza sono una band street punk nata nel 2001 a Varazze, in provincia di Savona. Nel 2005 pubblicano l’album d’esordio “Via Cairoli”, prodotto da Steno dei Nabat, storica band bolognese. Al primo disco segue un buon numero di concerti che li vedono dividere il palco con GBH, The Queers, Klasse Kriminale e molti altri.

Dal 2006 tre membri del gruppo entrano a far parte dei già citati Nabat, con i quali suoneranno per diversi anni.

Nel 2009 la band pubblica il secondo disco, “Nessuno mai ricorderà”, distribuito in Italia, Francia, Germania e Stati Uniti.

Nel 2012 esce l’ultimo full length, “Dalla strada”, che li porta ancora una volta in giro per l’Europa, suonando con The Damned, Agent Orange, Bull Brigade, Stage Bottles e molti ancora.

È del 2013 la loro penultima pubblicazione: lo split “Dalla stessa parte”, contenente il singolo “A testa alta”.

Uguaglianza:

https://www.facebook.com/theuguaglianza

https://www.instagram.com/_uguaglianza_/

https://li.sten.to/chvXebu

Motorcity Produzioni:

https://www.motorcityproduzioni.com/

https://www.instagram.com/motorcity_produzioni/

https://www.facebook.com/motorcity.produzioni

Comunicato stampa a cura di Motorcity Produzioni