UGUAGLIANZA: la video-intervista da Flamingo Records

Di seguito la video-intervista agli Uguaglianza a cura di Alberto di Flamingo Records svoltasi direttamente in negozio a Genova. Io questa volta non ho fatto altro che mediare la mediazione di Gianluca di Motorcity Produzioni. Tutte le fotografie sono di Fabrizio Barile.

Fai una domenica mattina fredda in cui apri la saracinesca per provare a racimolare qualche palanca (soldino, per i non liguri) e ti ritrovi invece a fare dei discorsi con tre ragazzi fantastici che suonano in una band che è un pezzo di storia di questa maledetta regione, gli Uguaglianza. Allora perché non invitare le famiglie, i figli, un vecchio amico come “Fritz” Fabrizio Barile e la sua fedele macchina fotografica e trasformare questa mattinata in una video-intervista per Punkadeka? Dopo un buon caffè & focaccia abbiamo messo su Sogni Persi, l’ultima fatica degli Uguaglianza appena uscita per Motorcity, ecco cosa ci siamo detti:

Guarda l’intervista: