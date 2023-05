“Head Full of Snakes” è il titolo del nuovo album dei Tightwire.

Dopo il bellissimo debutto chiamato “Six Feet Deep” (qui la nostra recensione: TIGHTWIRE: Six Feet Deep – Punkadeka – Punk web Magazine), a distanza di 5 anni, torna la punk rock band di Minneapolis e lo fa con un nuovo disco in uscita il prossimo 9 giugno per Red Scare Industries.

Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto One Foot in The Grave.