HELL SPET pubblicano nuovo lyric video della title track “Killer Machine”

Country metal punk post-apocalittico? Tutto è possibile quando una band come gli Hell Spet decide di pubblicare un album come “Killer Machine”, un selvaggio mix di punk, bluegrass e country, con un tocco metal.

La band ha appena pubblicato un lyric video per la title track “Killer Machine”, che incarna perfettamente lo spirito dell’album in suoni e testi.

LINK AL VIDEO: https://youtu.be/4N1hUKT3RBs

“Killer Machine” è un concept album su un futuro distopico in cui “Babylon, la più grande città alveare fortificata del mondo, è il quartier generale della resistenza globale. Invece la Killer Machine è la base mobile delle macchine, un enorme serbatoio a energia nucleare fatto di acciaio, parti biomeccaniche e quasi tutto il Monte Rushmore.

La Killer Machine si aggira per il mondo sui suoi massicci binari, alimentata dalle onde cerebrali di migliaia di prigionieri che muoiono in poche settimane” – spiega la banda.

Pensate ad una band country / bluegrass in stile americano formata da punk e metallari che sanno come giocare con un mix di sonorità variegate e sanno come preparare la propria ricetta per l’apocalisse. Ecco cos’è l’Hell Spet!

La band è stata annunciata in questi festival:

Sabato 16/05/2020 MAI:ROCK, San Lorenzo, Bolzano

Sabato 11/07/2020 ROCK IM RING, Renon, Bolzano

“Killer Machine” è disponibile in streaming completo qui: https://hellspet.bandcamp.com/album/killer-machine

Tutti i link della band:

www.hellspet.com

www.facebook.com/hellspet

www.instagram.com/hellspet_official

https://www.youtube.com/c/HellSpet

http://cornersoul.it/page/band/192

STREAMING: https://hellspet.bandcamp.com/