SKABOMBER: il 20 marzo fuori con l’EP “Suono Illegal”

Riceviamo direttamente dall’ufficio stampa degli Skabomber il comunicato per l’imminente uscita del nuovo EP “Suono Illegal”, pronti a sculettare?

IL 20 MARZO ESCE SUONO ILLEGAL, il nuovo EP del trio ska con la straordinaria partecipazione di Cippa e Noyse dei Punkreas, Teo dei Rootical Foundation e del rapper Kabo.

Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digital download e in streaming “Suono Illegal” (Maninalto! / Believe), il nuovo EP degli Skabomber, trio ska capitanato dal cantante e sassofonista Lo Spekkio, che vede la partecipazione straordinaria di Cippa e Noyse dei Punkreas. Lo stesso giorno sarà online sul canale YoutTube della band il video del singolo “Illegal”.

Ecco la tracklist di “Suono Illegal”

Illegal

Mai

Cinico

Skastar

“Suono Illegal”, il primo disco di inediti degli Skabomber, affronta una tematica scottante: cose è “illegal” oggi nel nostro Paese. Il racconto, suonato in levare attraverso le quattro canzoni, pone l’ascoltatore di fronte a tutto ciò che, seppur illegale, viene tacitamente accettato dal cittadino e della società e con il quale ognuno di noi deve convivere, direttamente o indirettamente.

Si inizia con il più classico dei temi, mai scontato e anzi incredibilmente attuale, legato alla legalizzazione delle droghe leggere, per passare alle aule di tribunale, dove troppo spesso un crimine viene insabbiato, rimane insoluto, senza un colpevole. E ancora le troppe morti sul lavoro, piaga quotidiana della nostra Italia, e per finire la difficoltà di essere un musicista, un artista, in un Paese fatto di “palchi” illegali e poche certezze.

Tematiche importanti che trovano respiro e leggerezza grazie ad una scrittura sarcastica e al tipico suono scanzonato dello Ska, capace da sempre di farci ballare e divertire, anche nei periodi più neri e apparentemente senza futuro.

“Suono Illegal” è stato composto e scritto da Specchio Luca e Domenico Santori. Testi aggiuntivi di Teo from Rootical Foundation e Kabo. Registrato presso Mirror Studio. Produzione, mix e master di Ciro Pisanelli presso Bullet Studio. Hanno suonato: Lo Spekkio (voce e sax), “Padre” Domenico (tastiere), Alberto Tita Gallo (batteria voce). Special Guest: in “Cinico” Cippa (voce) e Noyse (chitarra) from Punkreas, in “Illegal” Teo (voce) from Rootical Foundation, in “Mai” (voce) Kabo.

Gli Skabomber nascono a dicembre 2016 dall’idea di Luca Specchio (sassofonista di Matrioska, Vallanzaska e Black Beat Movement) di fondare un trio ska formato solo da tastiera, Domenico Santoro (Vallanzaska, Le Teste), e batteria Alberto Tita Gallo (Junior Sprea & The Seniors live band). Ricordi le canzoni che hai cantato a squarciagola ai concerti, che hai pogato, con cui ti sei innamorato? L’intento è far scuotere i vostri bacini a più non posso dando nuova vita e forma a quei brani storici della musica italiana in stile ska e con l’aggiunta dell’elettronica, senza dimenticare i grandi classici della musica in levare sia italiani che stranieri. In aggiunta a quanto sopra gli Skabomber ampliano il loro repertorio proponendo una selezione di brani originali, in italiano, che saranno inseriti in “Suono Illegal”, nuovo EP della band, in uscita dalla primavera 2020.

