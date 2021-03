I RISE AGAINST annunciano nuovo album con nuovo video!

La band punk rock RISE AGAINST, certificata più volte oro e platino, ritorna sulle scene con un nuovo album dinamico e provocatorio: Nowhere Generation, il primo in quattro anni. Nel nuovo lavoro la band, da sempre diretta, punta il dito contro i grandi del business e della politica, giudicati colpevoli di aver cambiato il gioco infrangendo il Sogno Americano dei Millennial e delle Generazioni Y e Z. Dal punto di vista musicale, ci troviamo di fronte a un album punk rock ardente e aggressivo; per quanto riguarda i testi, sappiamo che gli undici brani sono stati ispirati in parte dai figli dei membri della band e in parte dall’ampia comunità che si è creata tra i fan dei Rise Against. Nowhere Generation arriva il 4 giugno ed è il primo lavoro della band sulla nuova etichetta Loma Vista Recordings.