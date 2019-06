I VIBORAS apriranno al Punkadeka Festival!

Saranno i Viboras ad aprire al Punkadeka festival 1999-2019 del 30 Agosto al Carroponte.

La band è stata la più segnalata dagli utenti di Punkadeka.it, raggiungendo la vetta tra la totalità delle quasi 200 band che hanno partecipato.

Con un video uscito qualche giorno fa tratto dall’ultimo album “Bleed” che ha ricevuto ottimi risultati dalla critica.. scopriamo chi sono:

I Viboras nascono nel settembre 2003, pochi mesi dopo l’incontro-colpo di fulmine tra i componenti della band sul set del video dei Berenice Beach (già band di Sal e Beppe) “Jennifer”: Irene, all’epoca protagonista del video e Gio, regista, trovano subito il feeling con il chitarrista Sal che propone di fondare un nuovo gruppo chiedendo a Beppe di unirsi al progetto.

Nell’arco di 4 mesi la band compone e registra un demo al Malibu di Milano, “We Bite”, e dopo una breve label search entra nel roster Ammonia Records, registrando l’album “Wrong” presso il celebre West Link Studio di Pisa allo scoccare dell’anno dalla formazione.

Da quel momento la band gira in Italia, Austria, Spagna unendosi a festival punk d’eccellenza come Eastpak Etnika Rock e la prima edizione di Rock in Idro, condividendo i palchi con nomi storici quali Toy Dolls, Darkest Hour, Punkreas, Derozer, Pornoriviste, Alberto Camerini.

Durante la composizione del secondo album Irene Viboras partecipa a brani di Thee STP, Punkreas e J-AX: quest’ultimo con le 2,5 milioni di visualizzazioni del video “Tre Paperelle” e i successivi live sold out a MTV TRL Awards e Live Club apre la band ad un ampio pubblico dai gusti musicali liberi da genere.

Nel 2010 i componenti decidono di mettere in standby la band per concentrarsi sui progetti artistici personali, ma l’assenza dell’entità “Viboras” si fa sentire da tutti: dopo aver finalmente pubblicato “We Are With You Again” nel 2015 ripartono live e composizione e gli anni di pausa danno alla luce “Eleven”, terzo studio album registrato al 33Hz Studio di Frank Altare e pubblicato nel febbraio del 2018.

La band concentra i successivi concerti nel Nord Italia a supporto della nuova release e intanto lavora all’EP “Bleed”, il quarto lavoro uscito quest’anno, promosso con il “Bleed Tour” organizzato in collaborazione con Black Dog Booking Agency.

PUNKREAS + IMPOSSIBILI + FFD + WATER TOWER + THE CLEOPATRAS * VIBORAS

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano



In arrivo altre bands!

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt