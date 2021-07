IL PUNK ROCK RADUNO MANDA I RAMONES NELLO SPAZIO

All’interno del Second Worst Raduno avverrà l’impensabile: il primo disco dei Ramones verrà mandato nello spazio! Proprio così, avete letto bene, “Ramones” sarà il protagonista di un viaggio nello spazio.

Grazie a Involve Productions ((4) Involve Productions | Facebook), sabato 17 Luglio avverrà il lancio direttamente dall’Edoné di Bergamo e, per supportare questa meravigliosa idea, è possibile fare una donazione tramite il sito del Punk Rock Raduno o proprio all’Edoné. Inoltre, durante il festival, sarà possibile acquistare una speciale cartolina o scattare una foto per rendere meno soli i Ramones durantel loro viaggio interstellare.













Abbiamo chiesto ad Andrea Manges quelle che sono le sensazioni di questa iniziativa:



1) Come è nata l’idea di lanciare un disco dei Ramones nello spazio?

Un membro del nostro staff (Martino di Ramones.World) ci ha messi in contato con Involve Production, un gruppo di ragazzi che metterà in pratica la missione. Una volta che abbiamo saputo che, per davvero, avevamo l’opportunità di fare questa cosa incredibile, non abbiamo avuto molti dubbi: l’oggetto che avremmo lanciato nello spazio sarebbe stato il primo album dei Ramones.

2) Cosa significa per voi sapere che un disco della più grande punk band della storia sia lanciato nello spazio?

I Ramones sono la bandiera dei freak e degli emarginati, di chi si sente diverso ma al tempo stesso non ha paura di esprimersi ed essere chi è davvero: così come ha cambiato in meglio la vita di tutti noi, siamo convinti che il punk rock potrebbe unire ancora più persone, in un’epoca di grandi divisioni, apatia e odio. Nell’anno in cui viaggiare è ancora complicato, sarà il Raduno ad arrivare a tutti, senza nessun tipo di confine. Questo per noi ha un forte valore simbolico, oltre ad essere un’idea tanto folle quanto divertente.

3) Come si svilupperà l’iniziativa?

Sabato 17/7 in Edonè, Bergamo, proprio durante il nostro festival, la sonda si alzerà in volo e porterà il primo album dei Ramones nello spazio, così come tutte le cartoline con i messaggi di chi ci vorrà supportare. Il tutto verrà filmato e fotografato da una camera a bordo. Quindi, per intenderci, se tutto andrà bene avremo le immagini di un disco dei Ramones che fluttua nel cielo. Il lancio si svolge con tutte le necessarie autorizzazioni di volo e la sonda sarà recuperata, quindi nessun “rifiuto spaziale” a causa nostra.

Vi aspettiamo tutti il 16-17-18 Luglio a Bergamo, per brindare al lancio!

L’appuntamento è quindi fissato per il 16,17 e il 18 all’Edoné di Bergamo alle ore 20.00 (il tutto sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch del PRR).