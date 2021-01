Il ritorno dei Big Spin da Città del Messico!

I Big Spin sono un gruppo punk rock messicano di Città del Messico.

La band si è formata nel 1997, dopo il primo demo del 1998, la band registrò il loro primo disco “Be Good to Yourself” (2000)

Hanno girato in tour il Messico con band come DEE DEE RAMONE, STRUNG OUT, UNION 13, Panteon rococo, Inspector, Division Minuscula, Fun People, e altre band, nazionali e internazionali.

Nel 2001 hanno suonato a Madrid, in Spagna, al Festimad 01, uno dei più grandi festival musicali di tutta Europa, dove hanno condiviso il palco con band come Muse, Slipknot, Biohazard, Manic Street Preachers e Orishas, ??tra gli altri.

Dopo alcuni cambiamenti nella formazione, hanno registrato due nuove canzoni: I Miss My Friends e They Take Away.

Nel 2020, 20 anni dopo il loro primo album, la band ha pubblicato il suo nuovo LP omonimo.

Ascoltatelo di seguito: