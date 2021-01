PRR REHAB: iniziativa su bandcamp per il PUNK ROCK RADUNO

E’ nata la PRR Rehab. Sulla pagina bandcamp del Punk Rock Raduno è possibile iscriversi alla PRR Rehab e, con 7 euro al mese, potrete avere accesso a contenuti speciali come live sets in digitale, chat, catalogo digitale in download alta qualità, sconti sul merch ufficiale Punk Rock Raduno, Striped Music e Wild Honey Records e tanto tanto altro.

A proposito di live sets, il primo live che i fruitori dell’iniziativa potranno ascoltare è quello dei canadesi The Creeps, esibitesi il primo giorno della quarta edizione dello splendido festival bergamasco.

Entrare a far parte della community bandcamp del Punk Rock Raduno è molto semplice: Subscribe to Punk Rock Raduno | Punk Rock Raduno (bandcamp.com)

