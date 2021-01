URAGANO EGLI OCCHI : Film e Zines della Milano hardcore 2015-2020

Cinque anni di lavoro, un’ora di film, due zines con più di cento pagine a colori. Copertina serigrafata a mano, 350 copie numerate. Questi i numeri di URAGANO NEGLI OCCHI, un racconto vero (auto)costruito negli angoli sudati e fumosi della Milano illegale delle occupazioni e dei concerti punk hardcore.

Decine di voci, interviste, flyer, illustrazioni e fotografie descrivono un’eterogenea comunità di individui, spazi e collettivi che negli ultimi anni ha vissuto un’esplosione di vitalità, muovendosi con entusiasmo e determinazione nelle contraddizioni della metropoli meneghina, affermando un inedito approccio alle pratiche del Do It Yourself. Un progetto narrativo e visivo completamente autoprodotto, ideato, sviluppato e finalizzato nei rimasugli di tempo, tra un imprevisto e l’altro.

URAGANO NEGLI OCCHI

Uno sguardo sulla Milano hardcore punk 2015-2020 – A Look inside Milan’s Hardcore Punk Scene 2015-2020 Film & Zines Autoproduzione FOA Boccaccio 003 – Monza www.uraganonegliocchi.it

Film DURATA: 50′ PRODUZIONE: Italia ANNO: 2021 FORMATO VIDEO: 16/9 1.85:1 SOTTOTITOLI: Inglese CONTENUTI EXTRA: Aneddoti

Zines FLYER 54 pagine 21 x 21 cm FOTO 56 pagine 21 x 28 cm

Guarda il trailer:

Ecco il comunicato di FOA Boccaccio:

Dopo 5 lunghi anni ce l’abbiamo fatta.

Siamo felicissimi di poter dire che il nostro lavoro si è concluso, abbiamo finalmente terminato URAGANO NEGLI OCCHI, un film documentario corredato da due zines sulla Milano Hardcore DIY. Inutile nascondersi: in questi anni abbiamo avuto il timore di non farcela e magari molti/e di voi si sono chiesti dove siamo finiti con questo progetto. Il rischio di non chiudere il lavoro e dimenticare tutto in qualche hard disk è stato reale, ma alla fine, per un caso o per l’altro, eccoci qui con tutto terminato. La FOA Boccaccio autoproduce così il suo primo film e ora non vediamo l’ora di proiettarlo pubblicamente.

Quando? La prima proiezione pubblica sarà nel 2021, ma per il momento non possiamo ancora ipotizzare una data: il contesto non ce lo permette. Come acquistare una copia? A partire dal giorno della prima proiezione pubblica sarà possibile acquistare sia dal vivo che online una copia fisica dell’autoproduzione (un pack con busta serigrafata, contenente una chiavetta USB personalizzata con il file del documentario, una zine di foto e una zine di flyer).