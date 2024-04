“In FEDELTA’ la LINEA c’è”: parte il tour di reunion dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA

Era stato ampiamente anticipato, ora è ufficiale: i CCCP – Fedeli alla Linea tornano in tour in occasione del quarantennale del primo Ep “Ortodossia”.

Il tour rappresenta una normale continuazione delle appena svolte date berlinesi e di quelle fatte in occasione dell’inaugurazione della mostra “Felicitazioni! CCCP Fedeli alla Linea 1984-2024” (FELICITAZIONI! CCCP, FEDELI ALLA LINEA 1984-2024 – Punkadeka – Punk web Magazine).

La band si esibirà in un lungo viaggio per lo stivale a partire dal prossimo 21 maggio.

Queste le date annunciate:

21 maggio – Bologna , Piazza Maggiore, prevendita Mailticket 23 maggio – Milano , Carroponte 13 giugno – Roma , Ippodromo delle Capanelle, Rock in Roma 2024 27 giugno – Collegno , Parco Certosa Reale, Flowers Festival 2024 28 giugno – Perugia , Barton Park, Moon in June 2024 4 luglio – Catania , Villa Bellini, Summer Fest 12 luglio – Romano D’Ezzellino , Villa Ca’ Cornaro per Ama Music Festival 2024 21 luglio – Servigliano , Parco della Pace, NoSound Fest 26 luglio – Firenze , Parco Mediceo Pratolino, Musart Festival 27 luglio – Genova , Arena del Mare, Balena Festival 3 agosto – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani, Abbabula Festival 9 agosto – Melpignano – Palazzo Marchesale, SEI Festival



I biglietti sono in vendita da giovedì 14 marzo sui circuiti Ticketmaster, Mailticket e Ticketone.

Questo il messaggio di presentazione della band:

Erano gli anni ‘80 in tutto il loro splendore

fuoriusciti da televisori grossolani

incastonati in mobili polifunzionali

appena prima dei mercati globali

– produci consuma crepa –

erano gli anni 80, in Occidente

dove tramonta il giorno

dove le cose vanno a compimento.

RIEPILOGO

la Benemerita Soubrette e l’artista del popolo

la chitarra grattugiata e l’urlato declamante

bestie da palcoscenico in vita vivente

Ciò che fu, ciò che è stato

Che è, ciò che scampato.

In FEDELTÀ la LINEA c’è.

All’erta sto.

A corredare la mostra e il tour abbiamo anche l’uscita di “Altro Che Nuovo Nuovo”, registrazione del primo concerto della band a Reggio Emilia, tenutosi il 3 giugno 1983.