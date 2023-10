In occasione del quarantennale della fondazione dei CCCP – Fedeli Alla Linea (e a 33 anni dal loro scioglimento), è da oggi possibile assistere alla mostra dei Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia “Felicitazioni! CCCP, Fedeli Alla Linea 1984-2024”.

Ad accompagnare la mostra è uscito il catalogo della stessa, opera partorita dalle penne, dai ricordi, dagli archivi e dalle menti di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Annarella Giudici: chi può raccontare meglio dei protagonisti chi sono stati i CCCP – Fedeli Alla Linea? Il libro ripercorre tutta la storia della più controversa punk band italiana, dagli esordi fino allo scioglimento, e lo fa attraverso le immagini che più di mille parole sanno raccontare aneddoti e riesumare sensazioni passate.

Non serve certo il sottoscritto per sottolineare l’importanza, anche, come detto, controversa della band reggiana: capostipiti del punk filosovietico, Giovanni Lindo Ferretti e soci sono stati per soli 8 anni (1982-1990) una band dalle mille sfaccettature, non solo musicali, ma anche teatrali (indimenticabile la loro esibizione sulla Rai), il tutto accompagnato da una dialettica e da un’estetica sovietica che contrastava con la crisi del PCI di quegli anni.

Locandine, testi, fotografie inedite e tanto altro fanno da cornice a una storia che non mette tutti d’accordo: i CCCP – Fedeli Alla Linea si amano o si odiano, non ci sono vie di mezzo e credo che fosse proprio questo lo scopo dei musicisti al suo interno: non scendere a compromessi o cercare giusti mezzi aristotelici, scegliere una via e perseguirla. Ora, molti di voi potranno obiettare sulla via scelta e perseguita dalla mente dei CCCP e mettere in dubbio la linea della sua coerenza: tutte argomentazioni che trovano in me un fondamento, ma non siamo qui a giudicare le scelte e le motivazioni di queste ultime, siamo qui per presentare il catalogo e la mostra di una delle punk band che hanno fatto la storia del nostro movimento. Perché che ci piaccia o meno, i CCCP – Fedeli Alla Linea hanno segnato generazioni e generazioni di punk rocker. E questo è un dato oggettivo.

Un grazie sentito a Edizioni Interno4 per questo bellissimo catalogo e agli autori del libro per avermi permesso di sentirmi parte di quegli anni grazie alle splendide immagini inedite alle quali potremo assistere partecipando alla mostra o sfogliando le pagine di “Felicitazioni! CCCP, Fedeli Alla Linea 1984-2024”.