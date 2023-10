TOMMI E.G.O. esce VITA SELVAGGIA

Anticipato dall’uscita dei due singoli Doccia e Amica tossica, il 13 ottobre 2023 vede la luce il nuovo EP di Tommi E.G.O. intitolato Vita selvaggia. Sette canzoni che distillano un lungo ed entusiasmante percorso di scrittura, registrazione e produzione (la direzione artistica e la produzione sono a cura di Danti dei Two Fingerz e Biggie Paul), nel corso del quale la band ha voluto esplorare il più possibile dal punto di vista sonoro e stilistico.

L’EP migra così da brani più classicamente punk rock e veloci, come Etica e Amica tossica, a canzoni come Foto mosse, Doccia e Vita selvaggia, che gravitano attorno a un universo più squisitamente rock, fino a giungere a Slow e la pasta lavamani e Buttando via il tuo tempo, dove l’ambito di sperimentazione si va ad ampliare. Un’esplorazione che avviene però nel contesto di un songwriting, quello di Tommi, in grado di mantenere il disco nel suo complesso ben solido, organico e altamente riconducibile a uno stile del tutto personale.

La tracklist di Vita selvaggia:

1. Vita selvaggia (2:38)

2. Amica tossica (2:31)

3. Foto mosse (3:15)

4. Doccia (3:02)

5. Etica (2:15)

6. Slow e la pasta lavamani (2:17)

7. Buttando via il tuo tempo (3:13)