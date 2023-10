CAUSA: “Nel Mondo Degli Ok” Ep

Tornano in pista gli amici Causa, quartetto ska punk pisano già più volte passato da queste parti.

“Nel Mondo Degli Ok” è il titolo del nuovo Ep uscito a marzo di quest’anno, successore di “Venti Nove” datato 2018 (qui la nostra recensione: CAUSA: Ventinove – Punkadeka – Punk web Magazine).

Il disco si forma di 5 pezzi ben registrati che segnano un quasi totale addio (arrivederci?) del levare in favore di un punk veloce in stile Nofx/California anni ’90, già presente nella discografia dei Causa, ma mai in maniera così prevalente.

Si parte con Pay, bellissima la doppia voce per tutta la durata del pezzo, e si conclude con Target, forse il pezzo più punk rock del disco con chitarre potenti e liriche incazzate: nel mezzo tanta melodia (Batte d’Odio), e tanta melodia accompagnata a ritmi serrati come nei migliori Nofx (Scavo Ancora). C’è spazio anche per un po di sano ska-core con Impero della Rabbia. Belli gli arrangiamenti, le doppie voci e i cori. Curati gli scambi e i cambi di ritmo. Soliti e apprezzabilissimi testi impegnati che non scadono mai nel banale: “Nel Mondo Degli Ok” è un ep interessantissimo che consolida i Causa come una delle realtà che più stimo e apprezzo di tutto il circuito, per fortuna molto nutrito, punk toscano.

NEL MONDO DEGLI OK | CAUSA (bandcamp.com)

Tracklist:

Pay

Scavo Ancora

Batte D’Odio

Impero della Rabbia

Target