THE BEATERSBAND: Vol 2

I The Beatersband sono una band toscana che si diverte a reinterpretare grandi classici del passato del rock anni ’50 e ’60 ri-arrangiandoli in chiave punk rock e “Vol 2” è il titolo del loro nuovo album uscito un paio di mesi fa. Vi chiederete se siamo davanti al corrispettivo italiano dei Me First Gimme Gimmes: l’intento è lo stesso, ma lo stile è decisamente diverso. Qui si parla di punk rock fondato sull’amore viscerale dei membri della band nei confronti dei Ramones, quindi potete immaginarvi lo stile di esecuzione: Will You Still Love Me Tomorrow e Don’t Worry Baby sono ballatone in 4/4 che riportano alla mente i 4 di Forrest Hills nei loro momenti più calmi, mentre c’è spazio anche per il rock’n’roll di Calendar Girl e per il “The Jam-sound” di Quelli Della Mia Età. Dei pezzi in italiano spicca quella Pugni Chiusi de I Ribelli, pezzo beat’n’blues interpretato dalla band di Rosignano Solvay in chiave punk con venature pop e vintage.

Ramones, The Who, The Jam, rock’n’roll anni ’50 e ’60 e voce femminile talvolta riverberata fanno dei The Beatersband un progetto che tutti gli amanti del punk’n’roll devono tenere sottocchio, sperando magari di ascoltare un giorno qualcosa di proprio.

Tracklist:

Will You Still Love Me Tomorrow

Calendar Girl

Don’t Worry Baby

Datemi Un Martello

Quelli Della Mia Età

Hang on Sloopy

Maybe