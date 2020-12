THE CLASH: libro su “Sandinista!” di Antonio Bacciocchi

E’ notizia di pochi giorni fa che la neonata casa editrice Cometa Rossa Edizioni si occuperà dell’uscita di “The Clash. Sandinista!”, libro che tratterà uno dei più importanti capitoli della storia del punk e del rock in generale.

Il libro includerà recensioni, interviste a Joe Strummer, foto e tanto altro, è scritto da Antonio Bacciocchi (batterista di Not Moving e Lilith and The Sinnersaints e autore, tra gli altri, di Punk. Born To Lose, del quale uscirà a brevissimo una nostra recensione) e sarà distribuito da Hellnation di Roma.

La prefazione è curata da Marino Severini (Gang) con i contributi di Alba Solaro, Federico Guglielmi, Luca Frazzi, Maurizio Pilotti, Davide Sapienza, Andrea Valentini, Aldo Santarelli ed uscirà il prossimo 12 dicembre in edizione limitata a 100 copie numerate ed autografate.

Per prenotare la vostra copia:



hellnation64@gmail.com

https://www.facebook.com/roberto.gagliardi.9828