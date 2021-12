In ricordo di MARCO MATHIEU: lo spirito continua

La famiglia del punk piange la scomparsa di Marco Mathieu, bassista dei leggendari Negazione.



Come molti ormai sapranno, Marco ci ha lasciato ieri. Anche se la notizia non era inaspettata, restano il dolore, la commozione e il vuoto per la perdita di una parte fondamentale di noi. L’abbraccio più grande va alla sua famiglia che gli è stata vicino in questi quattro anni e mezzo sospesi nel tempo e nello spazio. Un ringraziamento a tutti quelli che in queste ore lo hanno ricordato e lo ricorderanno. Per volere della stessa famiglia la cerimonia funebre si terrà in forma strettamente privata. Siamo sicuri e convinti che avremo modo di ricordare Marco nel tempo, in altri momenti, luoghi e situazioni .Il nostro ricordo va a Marco, il nostro abbraccio va a tutti voi.

Negazione (Zazzo/Tax)

La redazione di punkadeka si stringe attorno a famiglia e amici: ciao Marco, lo spirito continua.