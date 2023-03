Torna anche quest’anno la festa di Irritate People al Circolo Libero Pensiero di Lecco, fatta come sempre di musica dal vivo, distro e tanto Braulio.

In collaborazione con My Own Poison, sabato 25 marzo il super party vedrà sul palco:

CRUMMY STUFF

ANIMOLS

PICIOMOLLE

THE AMMONOIDS

Ad accompagnare il tutto: label, distro zine. Ingresso 5€ e prezzi pop!

Indecisi su dove cenare? Come sempre in quel di Lecco c’è il Ristorante punk Granozero, che in occasione del fest attiverà un menù speciale.