ISHWARA: disponibile “Follow the rabbit”

Nati nel lontano 2002, gli ISHWARA vengono dalla laguna di Venezia e interpretano da più di 15 anni lo spirito punk-hardcore con stile melodico e ritmi veloci , sotto L influenza del più autentico skate-punk californiano, alternando pezzi spensierati e divertenti ad altri in cui si sentono sentimenti forti con urla di protesta e denuncia.

Hanno all attivo centinaia di live tra Italia e estero , dividendo il palco con gruppi come vanilla Sky, forty winks, strength approach, 9mm e Strung Out.

Dopo un lungo periodo di pausa dedicato a lavoro-famiglie-figli hanno ripreso a seguire la passione che Li accomuna e che li tiene uniti tra loro , la musica. Perché la musica salva, sempre.

Potete ascoltare su tutte le piattaforme “violence before quiet” il primo ep uscito nel 2006 e ora anche “follow the rabbit” , registrato nel 2010 ma uscito per la prima volta solo pochi giorni fa.

Ora stanno preparando nuovi pezzi e nuovi live perché come si dice…the best is yet to come!!!