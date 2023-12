JOANNA esce Punk Upon a Time..

Dopo un lungo tour in tutta la penisola nella prima parte del 2023, tra cui anche il live esplosivo con i Finley di quest’estate, esce finalmente il nuovo album “Punk Upon A Time…” dei JOANNA.

Out il 15/12 in CD, musicassetta e sui vari digital stores.

La Disney e il punk rock/pop-punk: due mondi forse distanti ma perfetti insieme proprio per creare un vero vortice emo, con tutte le music vibes 90-00s (Green Day, blink182,…) e i film disney della nostra infanzia. Tutto spassoso e vincente.

Un mix di ricordi, fatto di vhs e walkman prima, dvd e lettore cd poi, zaino della eastpak in spalla, cuffiette, zapping su mtv, sognando la california dei Blink182 con il mantra “Hakuna Matata” di Timon e Pumba come life mood.

È una giostra che va.

Il 15 Dicembre, la band presenta l’album al DEFRAG di ROMA

100% Disney Punk Rock.