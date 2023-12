PUNK ROCK RADUNO: M.O.T.O. e THE GORIES i primi due annunci

Partenza col botto per gli amici del Punk Rock Raduno. I primi due annunci che riguardano la settima edizione del Punk Rock Raduno sono M.O.T.O. e The Gories.

I nostrani Proton Packs accompagneranno Paul Caporino in tutte le hits dei M.O.T.O., aka Masters of The Obvious, mentre i Gories, storica garage punk band di Detroit, torneranno sul palco dopo anni di scioglimento: si preannunciano due live incredibili per tutti gli amanti del genere, ma non solo.

La settima edizione del Punk Rock Raduno (nona se contiamo le due edizione del Worst Raduno) si terrà dall’11 al 14 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

A presto con nuovi annunci, interviste e contenuti speciali del vostro festival punk preferito.

PUNK ROCK RADUNO – HOME

PUNK ROCK RADUNO 7 / Free Entrance | Facebook