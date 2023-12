“No head or time” – Ritornano i The Ferrets

Il nuovo singolo “No head or time” dalle decise sonorità punk rock e con un ritornello da sing along segna il ritorno dei The Ferrets dopo ben tre anni di silenzio.

In anteprima su Punkadeka e in contemporanea in streaming su tutte le piattaforme musicali, il singolo è accompagnato dal videoclip diretto da Niccolò Savinelli Productions.

I The Ferrets ci avevano lasciato nel 2019 (poco prima dell’epidemia mondiale) con l’LP “Sick sad world” e una serie di concerti che li aveva portati in giro per l’Italia e l’Europa.

Ma il percorso della band piacentina che caratterizza il proprio sound con suoni grezzi e melodici ha inizio ben quattro anni prima. E’ il Febbraio del 2016, a poco meno di un anno dalla loro formazione, quando firmano con l’etichetta RocketMan Records di Milano con cui registreranno il loro primo l’EP “Lost My Generation”. Da quel momento iniziano i live fuori città e in giro per l’Italia, fino ad arrivare a Marzo 2017 quando registrano il loro primo album “Another Planet” al T.U.P. Studio di Brescia con Brown Barcella, mixato da Justin Perkins di Mystery Room Mastering (Screeching Weasel). L’uscita del disco sarà pubblicata dall’etichetta Austriaca “Monster Zero Records” capitanata da Kevin Apers (The Apers/Insanity Alert’s). Subito dopo l’uscita, iniziano due tour importanti in Spagna e in Inghilterra e, una volta tornati in Italia, aprono concerti di Manges, Derozer, Viboras e Andead. Nel tardo 2018 rientrano in studio e incidono un nuovo album intitolato “Sick Sad World” uscito in contemporanea per Monster Zero Records (EU) e Lostdog (IT).

Ora nel 2023, con la nuova formazione ritornano (sempre accompagnati dall’accoppiata Monster Zero / Lostdog Records) con questo nuovo pezzo, che è solo un anticipo delle tante sorprese che i nostri furetti si riservano per il prossimo anno.